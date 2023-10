Dólar passa a subir após dados fortes dos EUA e de olho no Oriente Médio

"(O dólar) virou acompanhando o movimento lá fora - índice do dólar se fortalecendo após novos dados dos EUA apoiando juros altos por lá", explicou Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

O índice do dólar - que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas - subia 0,16%, a 106,430.

Dados divulgados mais cedo mostraram que as vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em setembro, à medida que as famílias aceleraram as compras de veículos e gastaram mais em restaurantes e bares, sugerindo que a economia encerrou o terceiro trimestre com força.

Num geral, leituras que mostram resiliência da atividade costumam impulsionar apostas em juros mais altos por mais tempo, uma vez que é preciso restringir a economia para controlar a inflação. Custos de empréstimo elevados nos EUA, por sua vez, costumam redirecionar investimentos de mercados emergentes para o seguro mercado de renda fixa norte-americano.

Nesse contexto, o mercado aguarda discurso do chair do Fed, Jerome Powell, agendado para quinta-feira, que pode oferecer mais pistas sobre a trajetória de política monetária.

Além disso, "ainda há a pauta do conflito no Oriente Médio permeando os negócios, mas de forma marginal", acrescentou Bergallo.