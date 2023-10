Suzano eleva preços de celulose entre US$50 e US$80 a partir de novembro

SÃO PAULO (Reuters) -A Suzano anunciou nesta terça-feira aumento de preço na tonelada da celulose a partir de novembro, aproveitando um quadro que avalia como de demanda aquecida pelo produto na China, de elevação de encomendas na Europa e de estoques em queda em portos.

A companhia vai elevar o preço do insumo essencial para a produção de papel em 50 dólares a tonelada na China e em 80 dólares na Europa e América do Norte, informou a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo.

Com o reajuste, os preços da celulose na Europa vão para uma média de 980 dólares a tonelada, e na América do Norte para 1.170 dólares. A companhia não informou o valor final para a China.