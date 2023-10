Taxas futuras de juros sobem com dados do varejo nos EUA e receios com Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos de DIs (Depósitos Interfinanceiros) fecharam a terça-feira em alta no Brasil, puxadas pelo avanço da curva de juros nos EUA, após as vendas no varejo do país superarem as expectativas e em meio ao temor de uma escalada no conflito do Oriente Médio.

Pela manhã, as taxas futuras chegaram a demonstrar certa acomodação, oscilando muito próximas da estabilidade, após o recuo da véspera. Mas a divulgação dos números do varejo norte-americano elevou a percepção de que o Federal Reserve poderá manter os juros nos EUA em níveis elevados por mais tempo.

O Departamento do Comércio informou que as vendas no varejo aumentaram 0,7% em setembro, após alta de 0,8% em agosto, em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters projetavam elevação de 0,3% nas vendas no mês passado.