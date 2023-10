Trabalhador de alto-forno 3 da Usiminas em MG morre em queda

SÃO PAULO (Reuters) - Um funcionário da Usiminas que trabalhava no alto-forno 3, o maior de produção de aço da companhia, morreu na segunda-feira vítima de uma queda enquanto trabalhava no equipamento, segundo informações do sindicato de metalúrgicos de Ipatinga (MG).

"Genivaldo Fernando da Silva, de 41 anos, trabalhava na Usiminas Mecânica desde 2022 na obra do alto-forno 3", afirmou o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, acrescentando que "o acidente que levou a vida desse trabalhador o arrancou de sua companheira e de seus três filhos".

A entidade citou em comunicado à imprensa "completa negligência" da empresa.