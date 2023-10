Ação da MRV&Co desaba com foco em queima de caixa no 3º tri

O VGV dos lançamentos totalizou 1,811 bilhão de reais, acima dos montantes de 1,760 bilhão de reais um ano antes e de 1,288 bilhão de reais no segundo trimestre.

No período de julho a setembro, contudo, o consumo de caixa do segmento alcançou 129,3 milhões de reais, contra queima de 142,2 milhões de reais em igual intervalo de 2022 e de 79,8 milhões de reais no período de abril a junho de 2023.

Ajustado ao efeito dos swaps das dívidas da companhia para CDI, houve queima de 43,802 milhões de reais.

Na Resia, que responde pelas operações nos Estados Unidos, não foram registradas vendas no trimestre, enquanto o consumo de caixa alcançou 443 milhões de reais, abaixo da queima de 969 milhões de reais um ano antes, mas bem acima dos 71 milhões de reais consumidos no segundo trimestre.

"A queima de caixa, mesmo ajustando o efeito swap, ... foi maior do que o esperado", apontou o analista Jorel Guilloty, do Goldman Sachs, reiterando recomendação "neutra" para as ações.

Às 14:55, os papéis da construtora afundavam 10,4%, a 8,27 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que caía 1,14%. No pior momento, chegaram a 8,24 reais. O índice do setor imobiliário recuava 3,76%.