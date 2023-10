BNDES acerta com Fazenda estender até 2030 pagamento de dívida de R$23 bi que venceria em novembro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES conseguiu um importante alívio de caixa ao acertar com o governo o alongamento até 2030 do pagamento de um passivo de 23 bilhões de reais com o Tesouro que venceria em novembro.

A dívida diz respeito ao saldo remanescente de empréstimos de mais de 400 bilhões de reais tomados pelo banco de fomento junto ao Tesouro em governos petistas anteriores. Os detalhes do novo acordo, que vinha sendo negociado há meses, foram fechados com o Ministério da Fazenda e preveem a quitação em oito parcelas até 2030.

“Sobre os 23 bilhões de reais restantes, o BNDES e o Ministério da Fazenda chegaram a um acordo em que a devolução ocorreria de modo que não houvesse descasamento entre as operações já realizadas pelo banco e a devolução dos valores finais, em oito parcelas até 2030. Tal acordo ainda depende de homologação do TCU“, informou o banco de fomento em nota.