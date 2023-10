Metalúrgicos de SP aprovam reajuste de 6,14%

SÃO PAULO (Reuters) - Trabalhadores de empresas metalúrgicas da região do ABC paulista aprovaram na noite de terça-feira reajuste salarial de 6,14%, que inclui 2% de aumento real, informou o sindicato local nesta quarta-feira.

Com a aprovação, até a noite de terça-feira, são 9,7 mil metalúrgicos do ABC com acordos em 47 empresas nas cidades de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, afirmou o sindicato em comunicado à imprensa.

A campanha salarial dos metalúrgicos do ABC envolve 45 mil trabalhadores. Outros 25 mil trabalhadores estão em montadoras de veículos, que têm negociações à parte com as empresas.