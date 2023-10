Taxas futuras de juros sobem com Treasuries, mas fala de Campos Neto segura movimento

“Circulou que Campos Neto teria aventado corte de 0,25 (ponto percentual) da Selic, mas em nenhum momento ele cogitou isso. Hoje ele desmentiu isso e reafirmou o passo de (corte de) 0,50”, comentou Rostagno.

O efeito dos comentários de Campos Neto diminuiu no fim da sessão e as taxas dos DIs voltaram para o positivo, novamente com o exterior pesando nos negócios.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,085%, ante 11,043% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,975%, ante 10,896% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,13%, ante 11,081%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,355%, ante 11,331%.

Perto do fechamento a curva a termo precificava em 97% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual eram precificadas em 3% -- ante 6% no final da terça-feira.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta no fim da tarde.