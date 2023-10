Wall St cai mais de 1% enquanto rendimentos de Treasuries sobem e investidores avaliam balanços

Os rendimentos subiam depois de dados mostrarem que a construção de casas unifamiliares nos Estados Unidos se recuperou em setembro, apoiando a opinião de que o Federal Reserve manterá a taxa de juros mais alta por mais tempo.

Os rendimentos mais altos dos Treasuries sem risco diminuem o apelo das ações.

Em relação aos balanços, as ações da Procter & Gamble ganharam 2,6% depois que suas vendas trimestrais superaram as expectativas do mercado, enquanto os papéis da United Airlines Holdings caíram 9,7% depois que a empresa previu um lucro mais fraco no quarto trimestre devido a custos mais altos. O índice S&P 500 de companhias aéreas comerciais caiu 5,6%.

O Dow Jones caiu 0,98%, para 33.665,08 pontos. O S&P 500 perdeu 1,34%, para 4.314,6 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 1,62%, para 13.314,30 pontos.

Investidores têm se preocupado com as repercussões do conflito entre Israel e Hamas, que começou em 7 de outubro com um ataque do Hamas contra civis e soldados israelenses. O presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma rápida visita nesta quarta-feira, prometeu solidariedade a Israel e disse que uma explosão mortal em um hospital de Gaza parecia ter sido causada por um foguete mal disparado por militantes do Hamas.