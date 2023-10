Xi adverte contra dissociação da China e elogia iniciativa da Nova Rota da Seda

Representantes de mais de 130 países, em sua maioria do chamado "Sul Global", participaram do fórum, incluindo vários chefes de Estado, entre os quais o mais proeminente foi o "querido amigo" de Xi, o presidente russo Vladimir Putin.

"Somos contra as sanções unilaterais, a coerção econômica, a dissociação e a interrupção da cadeia de suprimentos", disse Xi a mais de mil delegados reunidos em uma sala de conferências ornamentada no Grande Salão do Povo, a oeste da Praça da Paz Celestial.

Putin e outros líderes estrangeiros se sentaram com autoridades chinesas na primeira fila, enquanto Xi fazia suas declarações iniciais.

Xi se opôs aos esforços ocidentais para reduzir a dependência da economia chinesa, dizendo que "nossas vidas não serão melhores e nosso desenvolvimento não será mais rápido se considerarmos o desenvolvimento de outros como uma ameaça e a interdependência econômica como um risco".

Os líderes ocidentais insistem que seu objetivo é "reduzir o risco", e não "dissociar" da China, dizendo que querem diversificar as cadeias de suprimentos que se tornaram excessivamente dependentes da segunda maior economia do mundo.

As ameaças da China a Taiwan e as interrupções comerciais dos anos de pandemia têm aumentado a urgência do desejo de limitar a dependência em relação ao gigante asiático.