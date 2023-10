Ação da Tesla recua com dúvidas de Wall St sobre perspectivas de crescimento

"Eles geralmente cumprem o prometido. Mas não na noite de quarta-feira", disseram os analistas da Canaccord Genuity.

O mercado espera que a Tesla reduza ainda mais os preços no trimestre atual para atingir a meta de vendas anuais de 1,8 milhão de veículos, mesmo depois que sua margem bruta tenha se contraído para 17,9% entre julho e setembro, em comparação com 25,1% no ano anterior.

"O negócio de automóveis da Tesla é um negócio legado agora", disse Chaim Siegel, da Elazar Advisors.

O aumento da produção da picape Cybertruck também pressionará a lucratividade nos próximos meses, provavelmente compensando o impulso da redução dos preços das commodities.

No geral, sete analistas cortaram preços-alvo para as ações da Tesla, levando a visão mediana para 260 dólares, de acordo com dados da LSEG.

As ações da Tesla eram negociadas 229 dólares no pré-mercado. As ações quase dobraram de valor em 2023 com o otimismo dos investidores de que a empresa se sairia melhor do que os rivais em uma economia incerta e que veria um impulso de longo prazo em seus esforços de investimento em tecnologia de direção autônoma.