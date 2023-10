BNDES aprova crédito de R$2,5 bi para compra de ônibus elétricos pela cidade de São Paulo

A prefeitura de São Paulo disse na quarta-feira que o objetivo é ter 20% da frota de ônibus, ou 2,4 mil unidades, movida a energia sustentável até o fim de 2024.

São Paulo também afirmou que o contrato, se aprovado pelo banco, seguiria para a Secretaria do Tesouro Nacional e deve ser assinado dentro de um mês.

No momento, quatro fabricantes possuem ônibus elétricos a bateria credenciados no sistema do BNDES Finame, de acordo com o banco.