Campos Neto defende aprovação de medidas pelo Congresso e cita risco de fiscal "desequilibrar todo o resto"

O presidente do BC afirmou ainda em sua apresentação que a economia brasileira tem se mostrado resiliente, com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superando expectativas, e afirmou que isso indica uma melhora estrutural como resultado de reformas feitas desde o governo do ex-presidente Michel Temer, como a trabalhista e a redução do subsídio nos empréstimos do BNDES com a implantação da TLP (Taxa de Longo Prazo).

Campos Neto disse ainda que a inflação brasileira está melhor do que a média mundial e afirmou que objetivo do banco central é o "pouso suave", esfriando a alta dos preços com mínimo de custo para a sociedade.

(Por Eduardo Simões)