Dólar fecha estável ante real em dia de volatilidade e comentários de Powell

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar à vista fechou a quinta-feira estável ante o real, após oscilar em sintonia com a moeda norte-americana no exterior -- que chegou a subir no período da manhã, mas se firmou no território negativo após comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a política monetária nos EUA.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0540 reais na venda, em variação negativa de 0,01%. Em outubro, a moeda norte-americana acumula alta de 0,53%.