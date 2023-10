É preciso "paciência" para ver o efeito das altas dos juros do Fed, diz Powell

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quinta-feira que as autoridades do banco central dos Estados Unidos estão agindo com cautela em relação à política monetária agora, depois de aumentos agressivos da taxa de juros no ano passado, para dar tempo para que condições mais rígidas desacelerem a economia e a inflação.

"Uma das razões pelas quais desaceleramos significativamente este ano é dar tempo para que a política monetária funcione", disse Powell no Economic Club of New York. "Temos que usar nossos olhos, um pouco de gestão de risco e paciência para diminuir o ritmo e garantir que estamos vendo todos os efeitos."

(Ann Saphir)