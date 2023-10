Farmacêutica Multilab anuncia investimento de R$40 mi em fábrica no RS

Com os investimentos, a companhia, que tem 54 marcas em seu portfólio, já registrou um aumento nas caixas de medicamentos produzidas neste ano: de 1,5 milhão de unidades por mês em janeiro para 4 milhões de unidades em agosto. E, de acordo com Veber, o número chegará a 10 milhões de unidades após as obras.

O Grupo NC -- também dono de empresas como a farmacêutica EMS -- anunciou acordo para compra da Multilab junto à Takeda em 2018, sem divulgar o valor da transação.

A Multilab espera vendas de 350 milhões de reais neste ano, aumento de 25% sobre 2022.

A fábrica em São Jerônimo, a única da companhia, emprega 340 funcionários, e a empresa afirmou que pretende contratar no próximo ano mais 50 trabalhadores, inclusive para reforço do time de vendas, conforme comunicado.

O investimento na fábrica vem em um momento que a Multilab, que detém marcas como o anti-inflamatório Buprovil e o antibiótico Oclyn, busca ampliar a participação de medicamentos isentos de prescrição dentro de seu negócio. Atualmente, o segmento representa 28% do portfólio.

"A nossa estratégia de crescimento estará cada vez mais centrada em produtos isentos de prescrição. Este segmento deverá representar 40% do nosso portfólio", disse Veber.