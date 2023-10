Ibovespa busca trégua após duas quedas, mas Petrobras pesa

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa buscava uma trégua nesta quinta-feira, após duas quedas consecutivas, mas o movimento era dificultado pelo declínio das ações Petrobras, seguindo o recuo do preço do petróleo no exterior, bem como pela manutenção do avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

Agentes financeiros também aguardam discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, prevista para as 13h (horário de Brasília), sem tirar do radar situação no Oriente Médio.