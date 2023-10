Minério de ferro se sustenta com otimismo na China e estoques baixos

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para novembro subiu 1%, para 116,85 dólares a tonelada métrica.

"Os futuros do minério de ferro estão se recuperando esta manhã puramente em resposta aos números robustos e revisados para cima do PIB chinês do terceiro trimestre", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

"Sabemos, com base nos dados diários de consumo 'downstream', que essa recuperação não se concretizou nos setores de manufatura ou imobiliário de uso intensivo de aço, e alertamos para a necessidade de não se dar muita importância a esses números", acrescentou Atilla.

A economia da China cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre. O consumo e a atividade industrial em setembro também surpreenderam positivamente, o que sugere que a recente enxurrada de medidas políticas está reforçando uma tentativa de recuperação.

O mercado de minério de ferro também foi impulsionado pela diminuição dos estoques, com os volumes caindo para 105,2 milhões de toneladas em 13 de outubro, seus níveis mais baixos desde 2016, de acordo com dados da empresa de consultoria Steelhome.

A produção de aço bruto da China caiu 5% em setembro em relação a agosto, frustrando algumas expectativas do mercado de um aumento, depois que as siderúrgicas elevaram as taxas de utilização em meio à alta temporada de construção.