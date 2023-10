MRV&Co estima vendas de R$2 bi com imóveis nos EUA até fim de 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co informou nesta quinta-feira que estima um valor geral de vendas (VGV) de 2 bilhões de reais com os empreendimentos concluídos e em processo de locação da subsidiária norte-americana Resia.

Na véspera, as ações da MRV&Co desabaram cerca de 10%, com analistas chamando a atenção para o consumo de caixa do grupo, em especial da Resia, após divulgação de prévia operacional do terceiro trimestre.

No terceiro trimestre, a Resia não registrou vendas de empreendimentos, e o consumo de caixa alcançou 443 milhões de reais, abaixo da queima de 969 milhões de reais um ano antes, mas bem acima dos 71 milhões de reais consumidos no segundo trimestre.