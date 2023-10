Wall St fecha em queda com alta dos rendimentos dos Treasuries e discurso de Powell

Os rendimentos dos Treasuries subiam ainda mais e o retorno do título de referência de 10 anos atingiu o maior nível em 16 anos, de quase 5%.

Powell disse, no Clube Econômico de Nova York, que as autoridades do banco central dos EUA estavam agindo com cautela em relação à política monetária, após os aumentos agressivos da taxa de juros no ano passado, mas acrescentou que a força da economia e mercados de trabalho que seguem apertados poderiam justificar novos aumentos dos juros.

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, caiu 2,4%. Ele foi o setor do S&P 500 com pior desempenho do dia.

O Dow Jones caiu 0,75%, para 33.414,04 pontos. O S&P 500 perdeu 0,85%, para 4.277,99 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,96%, para 13.186,18 pontos.

O índice de volatilidade da CBOE saltou para seu maior fechamento desde março.

Os dados desta semana apontaram para uma forte demanda do consumidor e um mercado de trabalho apertado. Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, nesta quinta-feira, mostrou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o menor nível em nove meses na semana passada.