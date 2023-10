AmEx tem lucro acima do esperado no 3º tri  

Por Niket Nishant e Jaiveer Shekhawat

(Reuters) - A American Express reportou nesta sexta-feira um lucro do terceiro trimestre que superou as expectativas, ajudado pelos gastos resilientes dos seus ricos clientes que ignoraram as preocupações sobre uma recessão econômica.

A AmEx, que atende uma base de clientes premium, tem conseguido em grande parte mitigar o impacto da inflação e dos aumentos dos juros pelo Federal Reserve, que tornaram os empréstimos dispendiosos e restringiram os gastos discricionários.