Argentina e Brasil buscam ajuda financeira de 12,5 bi de euros nas negociações UE-Mercosul

As negociações se aceleraram no último mês com videoconferências, e os negociadores-chefes devem se reunir pessoalmente em Bruxelas na próxima semana, antes de uma reunião ampliada em Brasília em 30 de outubro. Mas o pedido de ajuda financeira e a reabertura do capítulo sobre compras públicas podem impedir um acordo final ainda este ano.

Um embaixador de um país do Mercosul em Brasília disse à Reuters que não havia tempo para reabrir os capítulos do acordo. "Se não houver um acordo até dezembro, ele nunca verá a luz do dia", disse.

A vice-ministra do Comércio da Espanha, Xiana Méndez, falando a repórteres nesta sexta-feira após uma reunião de ministros do Comércio europeus em Valência, disse que ainda era possível chegar a um acordo até dezembro.

"Não há vontade de reabrir o tratado do Mercosul, mas há questões adicionais a serem discutidas pelos países do Mercosul", acrescentou.

(Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em Brasília)