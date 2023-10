Dólar fecha dia em baixa ante real com exterior e acumula queda de 1,11% na semana

Na B3, às 17:21 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,59%, a 5,0465 reais.

No início da sessão, o dólar chegou a oscilar em alta tanto no Brasil quanto no exterior, com a moeda reagindo a novo avanço dos rendimentos dos Treasuries. Na cotação máxima da sessão, às 9h38, o dólar à vista marcou 5,0992 reais (+0,89%).

Ainda durante a manhã, no entanto, o cenário mudou, em função dos receios em torno de uma escalada do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Investidores foram em busca da segurança dos Treasuries, o que colocou os yields em baixa e, em consequência, fez o dólar perder força.

“Tínhamos um dólar forte no início dos negócios, mas os (rendimentos dos) Treasuries inverteram os sinais, e o dólar inverteu também ante o real e ante moedas como o peso mexicano e o rand sul-africano”, pontuou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “Além disso, quando o dólar bateu perto dos 5,10 reais, houve muita venda de moeda por exportador, tanto no pronto (mercado à vista) quanto no (mercado) futuro”, acrescentou.

Neste cenário, o dólar virou para o negativo ante o real ainda antes das 11h.

“Houve um alívio da pressão dos juros lá fora, o que deu uma aliviada também no Brasil. Isso fez o dólar cair ante o real”, reforçou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.