Futuro CEO global da Jeep diz que localização será pilar para eletrificação da marca no Brasil

Os comentários foram feitos durante coletiva de imprensa.

A fábrica da Jeep no Brasil fica localizada no município de Goiana, em Pernambuco, e, segundo Filosa, o país representa hoje o segundo maior mercado da marca no mundo.

No início desta semana, a montadora anunciou que planeja alocar a partir de 2024 parte da sua produção no polo pernambucano para fabricação de veículos híbridos a etanol, ou "bio-hybrid", além da produção de veículos 100% elétricos a bateria desenvolvidos pela empresa no Brasil, como parte de sua estratégia global para descarbonização.

"Qualquer que seja o caminho de eletrificação que, com Carlos Tavares, vamos decidir realizar no Brasil, ele terá a localização como primeiro e fundamental pilar estratégico", disse Filosa, referindo-se ao CEO da Stellantis, e citando investimentos em ativos de mineração de cobre, lítio e níquel.

"Níquel, lítio e cobre são três dos elementos que são de grande demanda para qualquer forma de eletrificação. Então, nós estamos nos preparando para o futuro."

Filosa também expressou sua expectativa por uma decisão positiva sobre a renovação dos incentivos fiscais ao setor automotivo no Nordeste. Segundo ele, os benefícios mitigam parcialmente o que chamou de "desvantagem competitiva" em infraestrutura, logística e mão-de-obra na região em detrimento de outras localidades brasileiras.