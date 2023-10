Governo envia ao TCU proposta para Caixa alongar até 2030 devolução de R$18,1 bi ao Tesouro

Procurado, o Tesouro confirmou que encaminhou o pedido da Caixa ao TCU e disse que cabe à Corte “avaliar a pertinência da necessidade de revisão do referido cronograma”.

A ampliação de prazo segue estratégia do governo Luiz Inácio Lula da Silva de tentar manter bancos públicos capitalizados, uma reversão de política em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que trabalhou para apressar as devoluções e reforçar o caixa do Tesouro.

Em outro acordo que envolve cifras expressivas, o BNDES acertou nesta semana com o governo o alongamento até 2030 do pagamento de um passivo com o Tesouro que venceria em novembro, no valor de 23 bilhões de reais.

O prazo ampliado para a devolução dos recursos tem impacto sobre as contas do governo, já que o pagamento acelerado impactaria positivamente a dívida pública.

(Por Bernardo Caram)