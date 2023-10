Sindicato pressiona montadoras de Detroit por oferta melhor e ameaça mais paralisações

Após cinco semanas de greve, Fain disse que o UAW recebeu novas ofertas de contrato da General Motors e da Stellantis, controladora da Chrysler, nas últimas 24 horas. A Ford fez sua mais nova oferta há mais de duas semanas.

Fain confirmou que as três grandes montadoras de Detroit convergiram em uma oferta de aumento salarial de 23% e fizeram progressos em outras questões. Mas ele disse aos membros do UAW que "ainda há mais a ser conquistado". A GM e a Ford afirmam que os aumentos adicionais já elevam suas ofertas de compensação total para mais de 30%.

Fain reconheceu que alguns membros do UAW querem votar as ofertas já apresentadas, mas pediu que eles não cedam ao "medo, incerteza, dúvida e divisão" que, segundo ele, foram semeados pelas empresas.

Ao alertar sobre possíveis greves ampliadas, Fain também disse aos membros do UAW que as negociações estavam chegando ao fim. "Essa é a parte mais difícil de uma greve", disse ele. "Logo antes de um acordo, é quando há o impulso mais agressivo para a última milha."

As ações da GM e da Ford fecharam em alta de cerca de 1% nesta sexta-feira, antes da fala de Fain.

O sindicato iniciou as negociações com uma demanda por um aumento salarial de 40%. As paralisações começaram nas três montadoras em 15 de setembro e agora mais de 34.000 membros do sindicato estão realizando as primeiras greves simultâneas do UAW contra as três montadoras de Detroit.