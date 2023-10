Taxas futuras de juros passam por ajuste de baixa no Brasil com queda dos yields e IBC-Br fraco

"As pessoas que à época criticaram o BC pelo corte de meio (ponto percentual) hoje têm que rever sua posição, porque, de fato, o meio (ponto) ali era o último momento que nós tínhamos para começar o ciclo de cortes", disse Haddad a jornalistas.

Apesar da queda das taxas nesta sexta-feira, a precificação na curva a termo para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, daqui a menos de duas semanas, não se alterou.

Perto do fechamento, a curva a termo precificava em 97% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual eram precificadas em 3%. Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,045%, ante 11,18% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,965%, ante 11,157% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,145%, ante 11,341%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,405%, ante 11,566%.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em baixa no fim da tarde.