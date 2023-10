China vai reforçar recuperação econômica e reduzir riscos, diz presidente do BC

XANGAI/BEIJING (Reuters) - A China promoverá uma recuperação econômica sustentada, concentrando-se na expansão da demanda doméstica e, ao mesmo tempo, afastando os riscos financeiros, disse o presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, em um relatório publicado neste sábado.

O banco central tornará sua política mais "precisa e vigorosa", ao mesmo tempo em que orientará as instituições financeiras a cortar as taxas reais de empréstimo e reduzir os custos de financiamento para empresas e indivíduos, disse Pan no relatório publicado no site do banco.

O relatório é significativo porque é a primeira vez que o presidente comenta sobre a política após a publicação dos dados econômicos do terceiro trimestre. Ele descreve as prioridades de curto prazo das autoridades e foi entregue ao Parlamento do país.