Petrobras busca flexibilizar nomeação da alta cúpula e criar reserva de recursos

Para uma das pessoas, que falaram na condição de anonimato, a ideia com as mudanças nas regras de indicações para a alta cúpula é "permitir que políticos entrem no dia a dia da empresa", como ocorria no passado, aumentando os riscos de ingerência na empresa.

"Retrocesso terrível, infelizmente", adicionou a pessoa, na condição de anonimato.

A fonte também criticou o movimento da Petrobras antes que o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronuncie em definitivo sobre o assunto.

Procurada, a estatal não comentou sobre a possibilidade de abertura de caminho para a entrada de políticos na empresa.

Em comunicado na manhã nesta segunda-feira, a empresa afirmou que a revisão -- que ainda precisa ser aprovada em assembleia de acionistas da estatal -- buscará excluir vedações para a indicação de administradores antes previstas na Lei das Estatais.

A mudança quer fazer valer no estatuto uma decisão liminar do então ministro do STF Ricardo Lewandowski, de março deste ano. Na ocasião, o magistrado suspendeu os efeitos do trecho da Lei das Estatais que restringe indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na estrutura decisória de partido político ou na organização e na realização de campanha eleitoral.