Gravuras rupestres são expostas pela seca no Rio Amazonas

Uma área mostra entalhes suaves na rocha que se acredita ser o local onde os habitantes indígenas afiavam flechas e lanças muito antes da chegada dos europeus.

"As gravuras são pré-históricas, ou pré-coloniais. Não podemos datá-las com exatidão, mas com base nas evidências da ocupação humana da área, acreditamos que tenham cerca de 1.000 a 2.000 anos", disse Oliveira em entrevista.

O ponto rochoso é chamado de Ponto das Lajes, na costa norte do Amazonas, próximo à confluência dos rios Rio Negro e Solimões.

Oliveira disse que os entalhes foram avistados pela primeira vez em 2010, mas a seca deste ano foi mais severa, com o nível do Rio Negro cedendo 15 metros desde julho, o que expôs vastas extensões de rochas e areia onde não havia praias.

"Dessa vez encontramos não apenas mais gravuras, mas o entalhe de um rosto humano talhado na rocha", disse Oliveira, que trabalha no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que supervisiona a preservação de sítios históricos.

