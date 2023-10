Setor químico tem queda na ocupação e alta de participação de importados em agosto, diz Abiquim

Segundo a Abiquim, depois de um crescimento no consumo aparente em julho, de 12,5%, agosto mostrou queda de 7,9% no indicador.

Já a produção da indústria química brasileira teve queda de 15,54% em agosto sobre o mesmo período do ano passado, com recuo de 1,9% na comparação com julho.

"Agosto teve o pior resultado mensal em termos de produção desde 2007", afirmou a Abiquim em comunicado à imprensa. A entidade citou que as vendas no bimestre julho-agosto tiveram também o pior desempenho desde 2007.

Enquanto isso, a participação das importações nas vendas internas alcançou 45% nos primeiros oito meses de 2023. "Esse aumento relativo significa uma perda de dois pontos percentuais na participação de mercado para o produtor local", disse a Abiquim.

(Por Alberto Alerigi Jr.)