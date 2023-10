Atividade das empresas no Reino Unido volta a cair em outubro, mostra PMI

As empresas de serviços relataram o menor aumento nos custos de insumos desde fevereiro de 2021, embora os preços de venda tenham aumentado por uma taxa ligeiramente mais rápida.

No geral, a pesquisa do PMI apontou para um declínio trimestral na produção econômica de cerca de 0,1%, com o otimismo entre os empresários atingindo seu ponto mais baixo até agora neste ano.

"Isso corrobora nossa opinião de que uma leve recessão está em andamento e de que o Banco da Inglaterra terminou de aumentar as taxas de juros", disse Ruth Gregory, economista-chefe adjunta para o Reino Unido da consultoria Capital Economics.

O PMI do setor industrial britânico subiu para 45,2, contra 44,3 em setembro, o maior patmar em três meses, mas ainda sinalizando uma rápida contração na produção.

O PMI composto, que combina a atividade de serviços e a produção industrial, aumentou de 48,5 para 48,6.

(Por Andy Bruce)