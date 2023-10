Computação em nuvem do Google tem resultado abaixo do esperado

Os temores de uma desaceleração da economia global levaram as empresas a reduzir os gastos em serviços relacionados à nuvem, incluindo as caras ferramentas de IA, o que desacelerou o crescimento da receita na unidade de nuvem do Google para 22,5% no terceiro trimestre, ante 28% nos três meses imediatamente anteriores.

A receita do terceiro trimestre do Google Cloud aumentou 22,5%, para 8,41 bilhões de dólares, o crescimento mais lento desde pelo menos o primeiro trimestre de 2021. A unidade de nuvem reportou lucro operacional de 266 milhões de dólares, ante prejuízo operacional de 440 milhões de dólares um ano atrás.

Wall Street esperava que a computação em nuvem do Google registrasse receita de 8,62 bilhões de dólares.

Por outro lado, a receita da unidade Intelligent Cloud da Microsoft, que abriga a plataforma de computação em nuvem Azure, subiu a 24,3 bilhões de dólares, contra estimativa de analistas de 23,49 bilhões de dólares, conforme dados da LSEG.

A receita do Azure aumentou 29%, superior à estimativa de crescimento de 26,2% pela empresa de pesquisa de mercado Visible Alpha. As ações da Microsoft subiram 5% após o fim do pregão.

“Apesar da Alphabet superar as estimativas de lucros e receitas trimestrais, os investidores ficaram desapontados com o desempenho relativamente fraco de sua plataforma de nuvem do Google, que corre o risco de ficar ainda mais atrás do Azure e da AWS”, disse Jesse Cohen, analista sênior da Investing.com.