Geopolítica é o maior, mas não o único, risco para a economia mundial, diz presidente do Banco Mundial

Por Jorgelina do Rosario

LONDRES (Reuters) - As tensões geopolíticas intensificadas pelo conflito no Oriente Médio representam a maior ameaça à economia mundial no momento, mas outros riscos também estão em jogo, disse o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, nesta terça-feira.

"O rendimento do Treasury de dez anos acabou de ultrapassar brevemente os 5% ontem, e essas são áreas que ainda não vimos. Portanto, sim, isso está bem ali, à espreita, nas sombras", disse Banga, referindo-se a uma alta na referência para os custos de empréstimos em todo o mundo, o que aumenta ainda mais a ameaça de uma desaceleração econômica.