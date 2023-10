Governador do RJ pede maior presença federal e endurecimento de leis após atos de "terrorismo"

“Os presos serão indiciados por terrorismo. Isso é terrorismo e assim que será encarado”, disse o governador em entrevista a jornalistas. Ao menos 12 pessoas foram presas por envolvimento nos incêndios, de acordo com a Polícia Militar.

O governador afirmou que vai à Brasília pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que aprovem leis mais duras contra o crime e, especialmente, o que chamou de "atos terroristas".

“É preciso endurecer a legislação federal... ou endurece a legislação ou a gente vai ser uma mistura de México com Colômbia. É isso que o Brasil está virando”, disse o governador a jornalistas, acrescentando que irá pedir que não haja mais progressão de regime de pena para "atos terroristas" no país.

O encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vai incluir um pedido por uma atuação mais intensa das forças federais em estradas, portos, aeroportos e divisas do Rio para impedir a entrada de armas e drogas no Estado, disse o governador.

Os ataques se concentraram na zona oeste, região que vive uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais, e ocorreram em reação a uma operação policial na qual o sobrinho do líder da maior milícia do Estado morreu, de acordo com a Polícia Civil. Uma fonte do governo do Rio revelou que o criminoso estaria costurando uma aproximação do grupo miliciano com a maior facção do tráfico de drogas do Estado.

A Força Nacional de Segurança Pública já está com um efetivo de mais de 300 agentes no Rio de Janeiro, enquanto a Polícia Rodoviária Federal colocou cerca de 250 homens em rodovias federais no Estado. A Polícia Federal também está atuando mais intensamente em portos e aeroportos.