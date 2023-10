PMI da zona do euro atinge nível mais baixo em quase 3 anos em outubro, gerando temores de recessão

Por Jonathan Cable

LONDRES (Reuters) - A atividade enpresarial da zona do euro teve uma guinada surpreendente para pior neste mês, com a demanda caindo diante de uma desaceleração de base ampla em toda a região, segundo uma pesquisa, entrando no quarto trimestre com o pé esquerdo e sugerindo que o bloco pode entrar em recessão.

A pesquisa de Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) desta terça-feira provavelmente será uma leitura decepcionante para o Banco Central Europeu, que se reúne na quinta-feira, e a precificação de mercado agora sugere que a narrativa da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre uma taxa de juros "mais alta por mais tempo" pode não vingar, como alguns esperam.