Queda na atividade empresarial alemã sugere que recessão está em andamento, mostra PMI

O índice PMI composto acompanha os setores de serviços e manufatura que, juntos, representam mais de dois terços da economia alemã, a maior da Europa.

"A Alemanha está começando o último trimestre com um tom amargo", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, acrescentando que, com a queda no PMI composto, "há muito sugerindo que uma recessão na Alemanha está bem encaminhada"

A atividade no setor de serviços voltou inesperadamente ao território de contração, depois de um leve crescimento no mês anterior, com a leitura caindo de 50,3 em setembro para 48,0. Analistas consultados pela Reuters esperavam leitura de 50,0.

O PMI do setor industrial aumentou ligeiramente pelo quarto mês consecutivo, passando de 39,6 em setembro para 40,7, em linha com as expectativas dos analistas, embora ainda esteja em território de contração.

"Procurando por alguns lampejos de esperança? Bem, há, especialmente no setor industrial", disse de la Rubia, apontando para melhorias em novos pedidos e produção, bem como um aumento nos estoques de compras.

"Consideramos esses desenvolvimentos como sinais de que está ocorrendo uma recuperação nesse setor. A manufatura pode retornar ao território de crescimento no início do próximo ano."