Xi Jinping faz primeira visita conhecida ao banco central, dizem fontes

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, fez sua primeira visita conhecida ao banco central do país desde que se tornou presidente há uma década, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, conforme a economia e os mercados financeiros da China enfrentam ventos contrários.

Xi, juntamente com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, e outras autoridades do governo, visitou o Banco do Povo da China e a Administração Estatal de Câmbio em Pequim nesta terça-feira, disseram as fontes à Reuters.

O objetivo da visita não foi conhecido imediatamente. Tanto o BC como o órgão cambial não puderam ser imediatamente contatados para comentários fora do horário comercial.