Boeing reduz meta de entrega de jatos 737 para o ano; prejuízo no 3º tri diminui

(Reuters) - A Boeing reduziu nesta quarta-feira sua previsão de entrega de aviões 737 para este ano devido a problemas de qualidade no fornecedor Spirit AeroSystems , um revés temporário para a fabricante de aviões que procura se recuperar de suas próprias crises.

A empresa pretendia entregar de 400 a 450 jatos 737 em 2023, mas foi forçada a reduzir essa meta para 375 a 400 jatos após dois problemas de qualidade separados na Spirit, que fabrica fuselagens para os aviões.

Apesar de não cumprir as entregas projetadas do 737, a Boeing manteve sua meta de gerar entre 3 bilhões e 5 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre e pretende manter intacto seu plano de aumento de produção do 737.