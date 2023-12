Ações europeias caem após autoridades do BCE moderarem otimismo com corte de juros

Por Khushi Singh e Ankika Biswas e Sruthi Shankar

(Reuters) - As ações europeias recuaram nesta segunda-feira depois de registrarem fortes ganhos nas últimas semanas, com a queda das ações do setor automobilístico e com comentários de autoridades do banco central, que atenuaram as apostas de cortes nas taxas de juros no próximo ano.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,27%, a 475,32 pontos, depois de registrar na sexta-feira sua primeira série de cinco semanas de ganhos desde abril.