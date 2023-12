Americanas diz que Safra passa a apoiar plano de recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) -A Americanas anunciou nesta segunda-feira que o banco Safra e outros credores decidiram aderir a um acordo entre os principais detentores da dívida da companhia que prevê apoio para aprovação do plano de recuperação judicial da empresa.

O banco Safra, que vinha dizendo que a adesão ao acordo implicaria em concordância com cláusulas que buscam evitar que credores permaneçam investigando "as verdadeiras causas das fraudes perpetradas na companhia", aderiu ao chamado PSA juntamente com BTG Pactual Asset Management e Oliveira Trust, que é agente fiduciário da 17ª emissão de debêntures da Americanas, de acordo com fato relevante da varejista.

Com as adesões, a Americanas afirmou que conseguiu apoio suficiente para aprovar seu plano de recuperação judicial, do ponto de vista do volume da dívida envolvida, em assembleia prevista para terça-feira.