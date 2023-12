Banco central da Argentina fixa taxa básica de juros em 100%, ante 133% anteriormente

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES(Reuters) - O banco central da Argentina disse nesta segunda-feira que adotará como taxa de juros de referência a taxa de operações de recompras reversas de um dia de 100 por cento, no lugar da taxa Leliq anterior de 133 por cento, em mudança que visa simplificar a política monetária em meio a uma grave crise econômica.

A iniciativa é divulgada oito dias depois de o ultraliberal Javier Milei assumir a Presidência do país anunciando a intenção de reduzir a inflação do patamar atual perto de 200% ao ano e colocar as contas públicas nos trilhos.