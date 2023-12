Base de clientes da Americanas encolhe em mais de 7 milhões em um ano

A base de clientes da Americanas em novembro recuou para 41,56 milhões, em um momento mais aquecido para o varejo nacional diante de datas como Black Friday e proximidade do Natal.

Procurada, a companhia não pode comentar o assunto de imediato.

Enquanto o número de clientes da Americanas despencou 15,4% entre dezembro de 2022 e o mês passado, a base de lojas da companhia mostrou retração de 6,5% no período, saindo de 1.882 unidades para 1.759 pontos de venda e ficando estável ante outubro.

No início deste mês, a Americanas anunciou o desligamento de 5.500 funcionários entre 27 de novembro e 3 de dezembro encerrando o período com um total de 33.861 trabalhadores. Na ocasião, a companhia afirmou que as demissões incluíram 4.876 funcionários temporários. A empresa também informou no começo de dezembro abertura de 7 mil vagas em funções temporárias para o período do Natal.

No relatório divulgado nesta sexta-feira, a Americanas informou ainda um caixa total de 1,55 bilhão de reais em novembro ante 4,63 bilhões em dezembro do ano passado. Enquanto isso, o prazo de pagamento de fornecedores, que era de mais de 120 dias, caiu 5 dias no mês passado.

Safra apoia plano de recuperação judicial

Mais cedo nesta segunda-feira, a Americanas afirmou que conseguiu apoio de detentores de volume de dívida da companhia suficientes para aprovar seu plano de recuperação judicial na terça-feira.