Comida de festas e espumantes lideram lista de compras de Natal dos europeus

Os britânicos esperam gastar cerca de 105 libras a mais no Natal deste ano do que em 2022, de acordo com pesquisa do Barclays, sendo que alimentos e bebidas devem ser os itens com maior contribuição -- com um aumento médio de quase 26 libras.

"Vou hospedar bastante nas próximas semanas e preferimos fazer as coisas em casa -- é mais relaxante", disse Robyn Asher, de 55 anos, enquanto fazia compras em um supermercado Sainsbury's em East Dulwich, Londres.

"Você pode beber vinhos muito melhores em casa, porque a margem de lucro nos restaurantes é muito alta", acrescentou.

James Simpson, diretor-geral do produtor de champanhe Pol Roger, disse que, embora o crescimento nas vendas da bebida provavelmente desacelere em 2023, ele antecipa vendas fortes no Natal.

Os supermercados na Europa também ampliaram sua gama de alternativas a alimentos de marca, já que a grande maioria (78%) dos consumidores na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e no Reino Unido, em todos os grupos de renda, dizem que estão optando por produtos mais baratos ou comprando em varejistas com preços mais baixos, de acordo com pesquisa da McKinsey.

(Reportagem de James Davey e Helen Reid; reportagem adicional de Emma Rumney)