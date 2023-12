Dólar cai ante real com fluxo de entrada de moeda no Brasil

Na B3, às 17:36 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,73%, a 4,9030 reais.

Pela manhã, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 4,9525 reais (+0,30%) às 10h28, em meio a uma visão mais pessimista sobre o momento em que o Federal Reserve iniciará o processo de cortes de juros nos EUA.

Na última sexta-feira, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, já havia atuado para conter as apostas de que o os cortes começarão já em março, ao afirmar que a instituição não trata do assunto no momento.

Nesta segunda-feira, em entrevista ao Financial Times, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que os mercados financeiros se adiantaram "um pouco" ao banco central sobre quando haverá cortes de juros.

Já o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou em entrevista à CNBC que o rápido aumento das apostas do mercado financeiro de que o banco central reduzirá a taxa de juros em breve está em desacordo com o funcionamento do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), responsável pela decisão sobre juros.

“A alta do dólar ante o real pela manhã foi um pouco reflexo das indicações de autoridades do Fed de que ainda é cedo para comemorar a queda da inflação e de que o mercado está apostando numa queda de juros mais acentuada do que vai acontecer”, avaliou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.