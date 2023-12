Dólar tem leve alta com expectativa por dados dos EUA e após aprovação da reforma tributária

Na B3, às 10:25 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,17%, a 4,9475 reais.

A leve alta da moeda norte-americana refletia em parte uma agenda morna nesta sessão, disseram participantes do mercado, com o foco ficando para os próximos passos de política monetária do Federal Reserve.

"As apostas de início de cortes de juros (nos EUA) já no primeiro trimestre de 2024 vão ganhando força, mesmo com membros do Fed reforçando que este posicionamento possa ser prematuro", disse a equipe econômica do banco Inter em nota nesta segunda-feira.

No mais recente exemplo, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse em entrevista publicada no Financial Times nesta segunda-feira que os mercados financeiros se adiantaram "um pouco" ao banco central sobre quando haverá cortes de juros.

Segundo a equipe do Inter, nesse contexto, o foco desta semana deve ficar sobre dados de inflação norte-americanos, de forma a balizar as expectativas sobre o afrouxamento monetário do Fed no ano que vem. A leitura do índice PCE de inflação será divulgada na sexta-feira.

Caso haja arrefecimento das pressões de preços, o Fed pode ter de que afrouxar a política monetária mais cedo, o que tornaria o dólar menos atraente quando comparado a divisas arriscadas de retornos mais elevados, como o real.