Ex-jogador Marcelinho Carioca se pronuncia após sequestro em São Paulo

Em relação a um vídeo que circula nas redes sociais no qual o ex-jogador afirma ter sido sequestrado pelo marido de uma mulher com quem saiu para um show -- e que não sabia do estado civil dela -- Marcelinho Carioca disse que foi obrigado a dizer a mensagem.

"Fui obrigado a falar ... A Taís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que não tem nada a ver, simplesmente amizade."

Ele afirmou que os sequestradores queriam dinheiro.

Imagens na TV mostraram mais cedo uma viatura com o que parecia ser o ex-jogador no seu interior chegando à delegacia de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Segundo o delegado da Polícia Civil e secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, cinco pessoas foram presas em suposta relação com o caso e uma sexta deverá ser ouvida como testemunha.

A Polícia Civil não divulgou a motivação do sequestro.