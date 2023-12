Goolsbee, do Fed, diz ter ficado "confuso" com reação do mercado

(Reuters) - O rápido aumento das apostas do mercado financeiro de que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros em breve após comentários na semana passada do chair do Fed, Jerome Powell, está em desacordo com o funcionamento do comitê de decisão, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta segunda-feira.

"Não é o que você diz ou o que o chair diz, é o que eles ouvem e o que eles querem ouvir?" Disse Goolsbee em referência à resposta dos mercados financeiros em uma entrevista à emissora CNBC.

"Fiquei um pouco confuso... será que o mercado estava apenas imputando 'Aqui está o que queremos que eles digam'? Achei que parecia haver uma certa confusão sobre como o Fomc funciona. Não debatemos políticas específicas especulativamente sobre o futuro", disse ele.