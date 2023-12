Ibovespa avança com aval de Petrobras e NY

- PETROBRAS PN avançava 1,30%, a 35,86 reais, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, após ataques de Houthis a navios no Mar Vermelho adicionarem preocupações sobre interrupções no fornecimento, enquanto a Rússia planeja reduzir exportações em dezembro. O contrato Brent subia 2,66%, a 78,59 dólares o barril.

- VALE ON subia 0,26%, a 74,05 reais, mesmo tendo como pano de fundo queda dos contratos futuros do minério de ferro, com alguns investidores desfazendo posições compradas em meio à persistência de dados fracos e ao enfraquecimento das esperanças de mais estímulos na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia em queda de 1,59%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,12%, a 32,77 reais, BRADESCO PN caía 0,06%, a 17,41 reais.

- MRV&CO ON registrava elevação de 2,76%, a 11,15 reais, mostrando um desempenho mais forte do que outras construtoras, conforme o índice do setor imobiliário, que também inclui empresas de shopping centers, tinha variação negativa de 0,08%.

- BRASKEM PNA avançava 2,01%, a 17,76 reais, na segunda alta seguida, em meio a ajustes. No mês, contudo, o papel acumula queda de mais de 7%. Além dos problemas envolvendo as minas de sal da companhia em Maceió, agentes financeiros também seguem acompanhando o noticiário envolvendo as negociações para a venda da participação da Novonor na empresa à Adnoc, dos Emirados Árabes.

- KLABIN UNIT caía 2,92%, a 20,93 reais, tendo no radar relatório do Goldman Sachs, no qual analistas cortaram a recomendação dos papéis para "venda", com preço-alvo de 18 reais, de 23 reais anteriormente. Eles veem o fluxo de caixa da companhia pressionado no período 2024-2026, devido ao crescimento limitado dos lucros em um ambiente de investimentos agressivo e alavancagem elevada.