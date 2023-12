Ibovespa avança na abertura com endosso externo

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta segunda-feira, favorecida pelo comportamento dos futuros acionários norte-americanos, em meio à queda nos rendimentos dos Treasuries, enquanto a alta do petróleo era um componente favorável para as ações da Petrobras.

Às 10h06, o Ibovespa subia 0,5%, a 130.850,97 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de fevereiro, tinha acréscimo de 0,42%, a 132.870 pontos.